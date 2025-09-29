Realme GT8 протестировали в бенчмарке

Компания Realme опубликовала результаты тестирования еще не представленного официально смартфона Realme GT8 в бенчмарке AnTuTu. Аппарат набрал 3322942 балла. Бенчмарк также подтвердил наличие 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Более новый и производительный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 достанется старшей модели GT8 Pro. Оба смартфона получат дисплей Sky Dome с разрешением 2K, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 4000 нит, ультра-тёмным режимом защиты зрения с яркостью 1 нит, технологией полноцветной подсветки для защиты зрения, поддержкой DC Dimming на полной яркости, минимальным мерцанием и коэффициентом SVM 0,07. Официальная презентация серии Realme GT8 запланирована на следующий месяц.