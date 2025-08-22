Представлен смартфон Redmi Note 15R с АКБ на 7000 мАч

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 15R, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинка также получила 6,9-дюймовый LCD-экран с разрешением 2340:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 850 нит и возможностью управления влажными пальцами, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, 6-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, ОЗУ LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, поддержку 33-Вт проводной и 18-Вт обратной проводной зарядок, 50-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC, предустановленную ОС Android 15 с прошивкой HyperOS 2.0 и корпус толщиной 8,4 мм. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 210 долларов.

