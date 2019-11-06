Представлен смартфон Redmi Note 8T с модулем NFC

2019-11-06, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi Note 8T; [66]
Сегодня на европейском рынке был показан смартфон компании Xiaomi - Redmi Note 8T, который является немного улучшенной версией Redmi Note 8. Ключевыми отличиями от старшей модели здесь являются: модуль NFC для бесконтактных платежей через Google Pay, быстрая зарядка в 18 Вт, слегка измененные цвета корпуса ( синий (Starscape Blue), белый (Moonlight White) и серый (Moonshadow Grey), рамки, занимающие 90% передней панели против 88,3% у Redmi Note 8. Так же претерпели небольшие изменения и общие габариты устройства 161,15 х 75,4 х 8,6 мм при 199,8 г.

Redmi Note 8T станет доступен для покупки в Италии и Испании с 8 ноября, во Франции — с 13 ноября, а в Германии с 15 ноября. Позже новинка появится и в других странах.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8T
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