Представлен смартфон Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter

Одновременно с обычным Redmi Turbo 4 Pro компания Xiaomi представила сегодня его лимитированную версию в тематике Гарри Поттера. Новинка получила стилизованный дизайн тыльной панели, богатый комплект поставки и соответствующую прошивку HyperOS 2. Цена издания составляет эквивалент 410 долларов за единственную конфигурацию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон получил 6,83-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3200 нит, производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (2400000 баллов в AnTuTu), двухконтурную 3D-систему охлаждения, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7550 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 90 Вт и 22,5 Вт соответственно, металлическую среднюю рамку из авиационного алюминиевого сплава, корпус толщиной 7,98 мм, модем 5G, стереодинамики, а также полноценную защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).

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