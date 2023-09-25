Представлен смартфон Samsung Galaxy A05s

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A05s, который, в числе прочего, получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 610, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой 25-Вт зарядки, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, операционной системой Android 13 «из коробки», боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и модулем NFC. Цена смартфона будет объявлена позже.