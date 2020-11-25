Представлен смартфон Samsung Galaxy A12

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A12, который появится в продаже в январе 2021 года. Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, 8-Мп селфи-камеры, восьмиядерной платформой Helio P35 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 180 евро, а вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – 200 евро.