Представлен смартфон Samsung Galaxy A14 4G

Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A14 4G, который может порадовать своими характеристиками. Новинку оснастили 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2 (производительность 220 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9), 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной камерой с главным датчиком изображениями разрешением 50 Мп, размерами 167,7:78:9,1 мм и массой 201 грамм. Цена пока не сообщается, но она явно окажется невысокой.