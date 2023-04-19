Представлен смартфон Samsung Galaxy A24

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A24, который основан на 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системе MediaTek Helio G99. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080:2340 пикселей и максимальной яркостью 1000 кд/м², тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, слотом для карт microSD, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой сотовых сетей 4G LTE и модулей NFC. Смартфон выйдет в версиях с 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, но цены пока не раскрываются.

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