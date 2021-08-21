Представлен смартфон Samsung Galaxy A52s 5G с чипом Snapdragon 778G 5G

Чипсет Snapdragon 778G 5G в паре с графикой производительнее, чем Snapdragon 750G. Samsung Galaxy A52s 5G оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Представлены конфигурации с 6/126 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с зарядкой 25 Вт. Гаджет получил основную камеру с оптической стабилизацией на 64 МП. Селфи-камера на передней панели предлагает 32 МП сенсор.
Samsung Galaxy A52s 5G появится в цветовых вариантах: черный, мятный, фиолетовый и белый.