Представлен смартфон Samsung Galaxy A52s 5G с чипом Snapdragon 778G 5G

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A52s 5G с чипсетом Snapdragon 778G 5G. Это устройство среднего ценового сегмента. Он оснащен 6 нм-чипсетом Snapdragon 778G 5G. Напомним, что в версии Galaxy A52 5G используется Snapdragon 750G, это единственное их отличие.

Чипсет Snapdragon 778G 5G в паре с графикой производительнее, чем Snapdragon 750G. Samsung Galaxy A52s 5G оснащен 6,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Представлены конфигурации с 6/126 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч с зарядкой 25 Вт. Гаджет получил основную камеру с оптической стабилизацией на 64 МП. Селфи-камера на передней панели предлагает 32 МП сенсор.

Samsung Galaxy A52s 5G появится в цветовых вариантах: черный, мятный, фиолетовый и белый.