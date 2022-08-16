Представлен смартфон Samsung Galaxy Buddy 2 на Snapdragon 750G

Компания Samsung представила смартфон под названием Galaxy Buddy 2. Это обновленная версия смартфонов Galaxy M23 и Galaxy F23, которые будут продаваться в Южной Корее. Но новинка все же имеет некоторые отличия от перечисленных моделей. Ориентировочная стоимость модели составляет 300 долларов.

Смартфон Galaxy Buddy 2 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с каплевидным вырезом. Экран имеет разрешение FHD+ (1080 x 2408 пикселей) и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Работает устройство под управлением Samsung One UI на базе ОС Android 12. На передней панели Galaxy Buddy 2 установлена ​​8 МП селфи-камера. Задняя камера представлена датчиками 50 МП, 8 МП и 2 МП. Смартфон построен на мобильной платформе Snapdragon 750G. На борту устройства 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев, поддержка 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, слот для карты microSD и аудиоразъем 3,5 мм.