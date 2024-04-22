Представлен смартфон Samsung Galaxy C55

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Samsung Galaxy C55, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 26 апреля по цене в 275 и 315 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 180 граммов, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1.

OnePlus 12R стартовал со скидкой в 30 долларов…
Стартовали продажи смартфона OnePlus 12R со специальным ценником. Это глобальная версия, которая является…
iQOO Z9 Turbo получит тонкий корпус …
Руководитель бренда iQOO подтвердил слухи о том, что смартфон iQOO Z9 Turbo будет представлен уже в этом …
Vivo V30 5G появился в российской продаже …
Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона V30 5G, который оценен в 50 и 55 тысяч рублей за в…
Samsung Galaxy F15 5G получил аккумулятор на 6000 мАч…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F15 5G, которая оценена на дебютном инди…
Huawei завершила партнёрство с Porsche Design…
Сегодня компания Porsche Design официально подтвердил порталу Android Authority, что сделка с Huawei боль…
Представлен смартфон Vivo V30…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo V30, цена и дата начала продаж которой будут …
Samsung разрабатывает процессор для нового ИИ…
Компания Samsung Electronics стремительно развивается в области производства полупроводников, но даже при…
Redmi Turbo 3 получит тонкий и прочный корпус …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о перспективном смартфоне Redmi Turbo 3, опубликовав несколько…
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor