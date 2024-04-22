Представлен смартфон Samsung Galaxy C55

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Samsung Galaxy C55, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке 26 апреля по цене в 275 и 315 долларов за версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки, модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, стереодинамиками, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 180 граммов, а также предустановленной ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1.