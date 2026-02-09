Представлен смартфон Samsung Galaxy F70e 5G с АКБ на 6000 мАч

На индийском рынке был представлен смартфон Samsung Galaxy F70e 5G, который базируется на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,7-дюймовый экран LCD с разрешением 720:1600 точек и пиковой яркостью 800 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 25-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 8,2 мм и массой 199 граммов, защиту от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP54, тыльную панель под кожу, боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную операционную систему Android 16 c фирменной прошивкой One UI 8.0. Смартфон оценен в эквивалент 145 и 165 долларов в зависимости от версии.