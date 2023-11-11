Представлен смартфон Samsung Galaxy Jump 3

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Jump 3, которая выйдет как минимум на домашнем южнокорейском рынке. Цена новинки пока не раскрывается. Смартфон оснастили 5-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888, выпущенной три года назад, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, черной и белой расцветками, а также корпусом с размерами 167,7:78:9,1 мм и массой 216 граммов.