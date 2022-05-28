Представлен смартфон Samsung Galaxy M23 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M23 5G, одной из особенностей которого стала довольно производительная восьмиядерная платформа Qualcomm Snapdragon 750G с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6 ГБ оперативной памяти, 6,6-дюймовым экраном с кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Первым рынком, где был представлен смартфон, стала Бразилия. Из-за налогообложения новинку в этой стране оценили в 415 долларов. В других странах Galaxy M23 5G будет стоить гораздо меньше.