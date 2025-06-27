Представлен смартфон Samsung Galaxy M36 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M36 5G, которая основана на 5-нанометровой однокристальной системе Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-G68 MP5 и 5G-модемом. Новинка также получила 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7, слот для карты памяти microSD, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, стереодинамики, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 25-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфон появится в продаже на дебютном индийском рынке 12 июля по эквивалентной цене в 195 долларов.