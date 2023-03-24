Представлен смартфон Samsung Galaxy M54 с АКБ на 6000 мАч

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M54, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Samsung Exynos 1380, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш- памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, поддержкой быстрой 25-Вт зарядки, мощностью 25 Вт, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1, поддержкой сотовых сетей 5G, дактилоскопическим сенсором и корпусом толщиной 8,4‎ мм. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.