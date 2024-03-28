Представлен смартфон Samsung Galaxy M55

Компания Samsung представила в Бразилии смартфон Galaxy M55, главной особенностью которого стала 50-Мп фронтальная камера. Новинку также оснастили 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.0 и гарантией обновлений до Android 18, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, модулем NFC, а также корпусом массой 180 граммов и толщиной 7,8 мм. На дебютном бразильском рынке смартфон оценили в 540 долларов.