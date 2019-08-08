Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10

Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+. Стандартную модель оснастили 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением 2280:1080 пикселей и поддержкой HDR10+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, фронтальной камерой на 10 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9825, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стилусом S Pen, а также аккумулятором на 3500 мАч.

Старшая модель характеризуется 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, такой же основной камерой с дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen. Смартфоны появятся в российском продаже 23 августа по цене 76 990 и 89 990 рублей, соответственно.