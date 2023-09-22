Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Tactical Edition

Компания Samsung пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделями Galaxy S23 Tactical Edition и XCover6 Pro Tactical Edition, которые предназначены для военных. Новинки отличаются от базовых моделей съемным чехлом и предварительной настроенным программным обеспечением с протоколами тактической радиосвязи. «Броня» характеризуется рамой Armor Aluminium и чехлом военного класса.

Напомним, что базовый XCover6 Pro Tactical Edition сам по себе оснащается защитой от воды, пыли, ударов и падений (степени IP68 и MIL-810H), возможностью работы с мокрыми пальцами или в перчатках, съемной задней крышкой, аккумулятором ёмкостью 4050 мАч и программируемой клавишей Push-To-Talk.