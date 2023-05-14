Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отличается от стандартного издания расширенной комплектацией. Помимо смартфона в варианте с 8/256 ГБ памяти в коробку положили 15-Вт беспроводную зарядку и 44-мм смарт-часы Galaxy Watch5. Цена данного издания составляет 1365 долларов.

Напомним, что Samsung Galaxy S23 Ultra оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3088:1440 пикселей, максимальной яркостью 1750 кд/м2 и поддержкой пера S Pen, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум, фронтальной камерой на 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 и 10 Вт соответственно.