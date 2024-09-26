Представлен смартфон Samsung Galaxy S24 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов субфлагманской моделью Galaxy S24 FE, которая появится в продаже 3 октября по цене в 750 и 810 евро за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, селфи-камерой на 10 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, а также беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панелью, алюминиевой рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой One UI 6.1 с гарантией семи номерных обновлений, поддержкой Galaxy AI, интерфейсом USB Type-C и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.
iPhone SE 4 получит устаревший дисплей…
Некоторое время назад появилась информация о том, что грядущий бюджетный iPhone SE 4 будет оснащён тыльно…
Qualcomm готовится к анонсу процессора Snapdragon 7s Gen 3…
Qualcomm продолжает следовать своей привычной стратегии запуска новых систем на кристалле — сначала идёт …
Nubia Z60s Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Z60s P…
Бюджетный смартфон POCO C75 засветился в сети …
В базе данных китайского регулятора FCC появилось упоминание о бюджетном смартфоне POCO C75, который еще …
Компактную зарядку для Google Pixel 9 показали на рендере …
В сети появились качественные изображения адаптера питания для флагманских смартфонов линейки Google Pixe…
Samsung Galaxy A16 5G показали на рендере…
Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung …
iPhone 16 Pro получит старую новую расцветку…
Информатор Fixed Focus Digital поделился новой порцией подробностей о смартфоне iPhone 16 Pro, который ещ…
Vivo X200 Pro mini подтвержден производителем …
Один из руководителей компании Vivo подтвердил название смартфона, который в разное время фигурировал под…
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor