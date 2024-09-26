Представлен смартфон Samsung Galaxy S24 FE

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов субфлагманской моделью Galaxy S24 FE, которая появится в продаже 3 октября по цене в 750 и 810 евро за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1900 нит, подэкранным дактилоскопом и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, селфи-камерой на 10 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (3-кратное оптическое приближение) и 12 Мп (сверхширик), 4-нанометровой однокристальной системой Samsung Exynos 2400e, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, а также беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядок, стеклянной тыльной панелью, алюминиевой рамкой корпуса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, предустановленной операционной системой Android 14 с прошивкой One UI 6.1 с гарантией семи номерных обновлений, поддержкой Galaxy AI, интерфейсом USB Type-C и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.