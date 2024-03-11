Представлен смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition

Компания Samsung представила в Южной Корее специальное издание смартфона Galaxy S24 Ultra, которое получило название Blue Archive Edition. Новинка выполнена в стиле одноименной тактической игры, популярной на родине производителя. Всего выпущено 2000 экземпляров Galaxy S24 Ultra Blue Archive Edition. Появится ли издание в глобальной продаже, пока не уточняется. Цена комплекта аксессуаров без самого смартфона составляет 260 долларов.

Напомним, что в оснащение Galaxy S24 Ultra вошел корпус с титановой рамкой, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальная камера на 12 Мп, тыльная камера с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятор на 5000 мАч, поддержка 45-Вт проводной зарядки, защита от воды и пыли (IP68), а также уникальные в отрасли смартфонов функции искусственного интеллекта.