Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3

Компания Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 4, который появится в продаже 26 августа по цене в 1100 евро за базовый вариант со 128 ГБ флеш-памяти.

Новинку также оснастили флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, старой основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 10 Мп, 6,7-дюймовым гибким Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 22:9, внешним 1,9-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 512:260 пикселей, алюминиевой рамкой, боковым сканером отпечатков, стереодинамиками, защитой от воды (степень IPX8), размерами сложенном состоянии 84,9:71,9:17,1 мм, в разложенном 165,2:71,9?6,9 мм, массой 187 граммов и предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OneUI 4.1.

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