Представлен смартфон Sharp Android One X4

Японская компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Android One X4, главной особенностью которого является чистая операционная система Android без изменений со стороны производителя. Новинку оснастили IGZO-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, платформой Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 16,4-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, портом USB Type-C для подзарядки, поддержкой GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, пылевлагозащищённым корпусом по стандарту IP65/68, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3100 мАч.