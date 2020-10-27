Представлен смартфон Smartisan Nut R2

Компания Smartisan дала старт китайским продажам смартфона Smartisan Nut R2, который оценен в 670 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной памяти нового поколения LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1. Новинка характеризуется топовой платформой Qualcomm Snapdragon 865, двухрежимной поддержкой 5G, поддержкой Wi-Fi 6, 6,67-дюймовым гиперболоидным AMOLED-дисплеем с разрешение FullHD+, кадровой частотой 90 Гц, защитным стеклом Gorilla 5 и максимальной яркостью 800 кд/м2, батареей ёмкостью 4510 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной оболочкой Smartisan OS 8.0.