Представлен смартфон Sony Xperia 1 IV непрерывным оптическим зумом

Компания Sony представила свой флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV с телеобъективом, обеспечивающим непрерывный оптический зум благодаря новому дизайну. Новый диапазон фокусных расстояний составляет от 85 мм до 125 мм, что обеспечивает 3,5-кратное и 5-кратное оптическое увеличение.

Основная камера оснащена сенсором оптического формата 1/1,7 дюйма и объективом 24 мм с оптической стабилизацией изображения. Сверхширокоугольная камера оснащена датчиком оптического формата 1/2,5 дюйма и 16-миллиметровым объективом с автофокусом. Телеобъектив получил сенсор оптического формата 1/3,5 дюйма, с оптической стабилизацией изображения и автофокусом. Все три камеры имеют одинаковый набор функций, включая запись видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Все они предлагают автофокусировку по глазам, а также отслеживание объектов в реальном времени и автофокус. В этом году компания также обновила селфи-камеру с помощью 12 МП сенсора ExmorRS размером 1/2,9 дюйма. Он позволяет записывать видео 4K с HDR со скоростью 30 кадров в секунду. Но по-прежнему нет автофокуса.

Смартфон получил 6,5-дюймовый 4K AMOLED-дисплей, который на 50% ярче, чем у предшественника. Он поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. Смартфон построен на базе Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти. Есть слот для Micro-SD. Телефон работает на чистом Android 12.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Стоит отметить, что зарядного устройства в комплекте не будет. Это один из первых телефонов, поддерживающих новую технологию Bluetooth LE Audio, а также обычный LDAC. Телефон покрыт стеклом Gorilla Glass Victus спереди и сзади. Устройство соответствует степени защиты IP68.

В Европе Sony Xperia 1 IV будет стоить 1400 евро.
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