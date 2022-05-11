Представлен смартфон Sony Xperia 10 IV

Сегодня компания Sony представила четвертое поколение смартфона Sony Xperia 10 IV. На первый взгляд визуально мало что изменилось, но, как и более премиальный Xperia 1 IV, Xperia 10 IV привнес несколько заметных изменений под корпусом. OLED-дисплей по-прежнему имеет размер 6 дюймов с фирменным соотношением сторон 21:9 и разрешением FHD+, хотя теперь это более яркая панель Triluminous, которая по утверждению Sony, на 50% ярче, чем ее предшественник. Частота обновления по-прежнему составляет 60 Гц, но теперь Sony использует защиту Gorilla Glass Victus.

Sony сделала Xperia 10 IV немного короче на 154 мм и чуть уже на 67 мм, а также уменьшила вес телефона. При весе 161 грамм Sony позиционирует его как самый легкий телефон 5G с аккумулятором емкостью 5000 мАч на рынке. В этом году в коробке нет зарядного устройства из экологических соображений, поэтому вам придется обходиться собственным зарядним устройством.

Другим важным отличием этого года является чипсет — 6-нанометровый Snapdragon 695 5G от Qualcomm. Он заменяет прошлогодний 8-нм чипсет Snapdragon 690 Xperia 10 III. Настройка камеры была перенесена из прошлогодней модели с 12-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 8-мегапиксельным 2-кратным телеобъективом. Sony также добавила множество новых функций, включая улучшенный автоматический режим, автоматический HDR, специальный ночной режим и резкость лица на основе AI для селфи на передней 8-мегапиксельной камере. Одним заметным упущением является отсутствие записи видео 4K, что вызвано необъяснимым ограничением чипсета. Xperia 10 IV сохранил разъем для наушников 3,5 мм. Sony также предлагает поддержку LDAC, 360 Audio и функцию 360 Reality Audio Upmix, которая может преобразовывать стереофонический звук в объемный. Телефон имеет рейтинг IP68 и загружает Android 12 из коробки.