Представлен смартфон TECNO Spark 40 5G с АКБ на 6000 мАч

Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark 40 5G, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,75-дюймовым экраном с разрешением 720:1600 точек и кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400 5G+ с тактовой частотой до 2,5 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и 5G-модемом, конфигурациями на 4/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, 50-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.4 и NFC, ИК-портом, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной операционной системой Android 15, а также черной, голубой и зеленой расцветками корпуса. Цены и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.