Представлен смартфон Umidigi S5 Pro с выдвижной камерой

Компания Umidigi пополнила ассортимент мощных смартфонов моделью Umidigi S5 Pro, которая может похвастаться выдвижной фронтальной камерой разрешением 16 Мп. Новинку также оснастили игровой платформой MediaTek Helio G90T, системой жидкостного охлаждения, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4680 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC для бесконтактных платежей, 6,39-дюймовым AMOLED-экраном разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, а также основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Смартфон можно будет купить уже в этом месяце по ориентировочной цене в 300 долларов.