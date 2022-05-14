Представлен смартфон Unihertz Titan Slim

Компания Unihertz представила смартфон Titan Slim на Kikcstarter. Это смартфон, который можно назвать преемником устройств BlackBerry. Titan Slim оснащен QWERTY-клавиатурой с дополнительным блоком функциональных клавиш сверху. Экран у новинки небольшой - 4,2 дюйма. Разрешение составляет 1280 x 768 пикселей. Платформа SoC MeidaTek Helio P70 с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памятью.

Основная камера на 48 Мп, фронтальная камера получила датчик на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч. Есть NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 5. Новинка работает под управлением Android 11.

Unihertz Titan Slim оценен в 250 долларов.