Представлен смартфон Vivo V30 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент камерофонов моделью Vivo V30 Pro, главной особенностью которой стала разработанная совместно с Zeiss основная камера. Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (топовый датчик Sony IMX920), 50 Мп (сверхширик Samsung JN1) и 50 Мп (телефото на Sony IMX816), селфи-камерой с автофокусом на 50 Мп, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2800 кд/м2 и глубиной цвета 10 бит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 с максимальной частотой 3,1 ГГц и графикой Mali-G610 MC6, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и предустановленной прошивкой Funtouch OS 14 на основе ОС Android 14.