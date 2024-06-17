Представлен смартфон Vivo V40 Lite

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V40 Lite, которая выйдет на европейском рынке. Цена новинки пока не раскрывается. Смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 710, ОЗУ формата LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,78-дюймовый изогнутым дисплеем OLED с разрешением 2400:1080 точек, яркостью 1300 нит и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX 882), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, модулем NFC, корпусом толщиной 7.75 мм и массой 179 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также предустановленной прошивкой Funtouch OS 14 на основе ОС Android 14.