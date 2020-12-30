Представлен смартфон Vivo Y20 2021

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y20 2021, которая работа под управлением Funtouch OS 11 на базе Android 10. Новинку оснастили 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, слотом для карт памяти microSD, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, 3,5-мм разъемом для наушников и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Цена на смартфон составит 150 долларов.