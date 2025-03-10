Представлен смартфон Vivo Y300i 5G с аккумулятором на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y300i 5G, которая оценена на дебютном китайском рынке в 210, 225 и 250 долларов в конфигурациях с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила 6,68-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1608:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенную память UFS 2.2, тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Origin OS 15, боковой дактилоскоп, датчик ИК, стереодинамики и модем для сотовых сетей пятого поколения.