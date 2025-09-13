Представлен смартфон Vivo Y31 Pro 5G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2408:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 8,19 мм и массой 208 граммов, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, модем 5G, инфракрасный порт и фирменную прошивку Funtouch OS 15 на основе ОС Android 15. Цены и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.