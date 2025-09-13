Представлен смартфон Vivo Y31 Pro 5G с АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением 2408:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 8,19 мм и массой 208 граммов, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, модем 5G, инфракрасный порт и фирменную прошивку Funtouch OS 15 на основе ОС Android 15. Цены и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

Honor Magic V Flip 2 получит ёмкую батарею …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфоне Honor Magic V Fli…
iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 10…
Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Нов…
Смартфон OPPO Reno 14 FS 5G получит защиту от воды…
Профильное издание XpertPick опубликовало качественные изображения и технические параметры смартфона OPPO…
Представлен кнопочный телефон Panasonic KX-TF400 …
Компания Panasonic объявила о выпуске кнопочного телефона KX-TF400, который уже доступен на европейском р…
Samsung уже готовит второе поколение техпроцесса 2 нм…
В июле этого года стало известно, что Samsung заключила крупнейший контракт с Tesla на сумму 16,5 миллиар…
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
TSMC наращивает объёмы производства в США…
Доходы компании TSMC, полученные только из США, достигли такого уровня, что компания решила усилить своё …
Vivo V60 Lite 5G протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфонов Vivo V60 Li…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor