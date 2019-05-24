Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч

Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE. Некоторые характеристики у этих смартфонов действительно схожи. Итак, новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, до 128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, тройной основной камерой с датчиками на 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой обратной зарядки, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 с фирменным интерфейсом. Вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ обойдется в $205, 6/64 ГБ памяти –$220, 6/128 ГБ – $245, 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти – 290 долларов.