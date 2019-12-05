Представлен смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition

Компания Vivo пополнила ассортимент мощных смартфонов моделью iQOO Neo 855 Racing Edition, которая получила топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus. Новинку также оснастили 6,38-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9, подэкранным дактилоскопом, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ быстрой памяти UFS 3.0, тройной тыльной камерой с модулями на 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной ОС Android 9 Pie, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Среди доступных расцветок: Iceland Aurora, Carbon Black и Light Mint. Цена версии с 8 ГБ оперативной памяти составляет 370 долларов.