Представлен смартфон WIKO Hi Enjoy 80 Plus с АКБ на 6620 мАч

Компания WIKO пополнила ассортимент смартфонов моделью Hi Enjoy 80 Plus, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 6620 мАч. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1604 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, ИК-портом, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 215 и 245 долларов за конфигурации с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.