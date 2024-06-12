Представлен смартфон Xiaomi 14 CIVI

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 14 CIVI, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 20 июня по цене в 515 и 575 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровой субфлагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, яркостью 3000 нит, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 800 формата 1/1,55 дюйма с оптикой Summilux и OIS), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), сдвоенной селфи-камерой разрешением 32 Мп (угол обзора 78°) и 32 Мп (100°), батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, портом USB Type-C 3.2 Gen 1, модулем NFC, корпусом толщиной 7,45 мм и массой 177,6 г, а также предустановленной оболочкой HyperOS на основе ОС Android 14.

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