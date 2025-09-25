Представлен смартфон Xiaomi 17 Pro Max с АКБ на 7500 мАч

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro Max, одной из особенностей которого стала батарея ёмкостью 7500 мАч. Новинку также оснастили плоским 6,9-дюймовым LTPO OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2608:1200 точек, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости 1920 Гц, 2,86-дюймовым задним дисплеем для динамических уведомлений, селфи на тыльную камеру и обоев с AI-анимацией, 3-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, системой охлаждения с трёхмерным кольцевым радиатором площадью 5533 мм², тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор главный Light Hunter 950L), 50 Мп (перископический телеобъектив с 5-кратным приближением и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной мощностью 20 Вт, UWB-ключом для автомобиля, модулем NFC, фирменными процессорами Surge T1P, а также корпусом толщиной 8 мм и массой 219 граммов. Цена базовой версии с 12/256 ГБ составляет эквивалент 840 долларов.