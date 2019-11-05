Представлен смартфон Xiaomi CC9 Pro со 108-Мп пентакамерой

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro, который первым из массовых моделей получил 108-Мп камеру. Итак, новинку оснастили 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8-нм процессором Snapdragon 730G, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30-Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11.

Главной же особенностью смартфона стала так называемая пентакамера. Первый модуль оснащается 8 Мп датчиком, оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм. Что до пятой камеры, то это обычный модуль для съемки макро. Смартфон уже набрал 121 балл в рейтинге DxOMark, что соответствует показателям HUAWEI Mate 30 Pro. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 400 долларов, а варианты с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ обойдутся в 440 и 500 долларов.