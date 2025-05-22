Представлен смартфон Xiaomi Civi 5 Pro

Компания Xiaomi представила среднебюджетный смартфон Civi 5 Pro, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,21 ГГц и графическим адаптером Adreno 825. Новинку также оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2750:1236 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив и OIS) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп (с автофокусом), аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки и корпусом толщиной 7,45 мм. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 335, 390 и 430 долларов за конфигурации с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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