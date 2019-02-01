Представлен смартфон Xiaomi Redmi Go с низкой стоимостью

Бренд Redmi от компании Xiaomi представил ультрабюджетный смартфон Redmi Go. Новинка оборудована 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 пикселей. Основой устройства стал 4-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 425 и 1 Гбайт ОЗУ. Лицевая камера оснащена одним блоком оптики с разрешением 5 МП и 8 МП получила главная камера. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью 3000 мА.ч. Сообщается, что аппарат появится в рознице уже в феврале. Приобрести новинку можно будет за 75 долларов.