Представлен смартфон Yota 3+

Компания Yota Technologies представила в Китае Yota 3+, который является тестовой международной версией смартфона с двумя экранами. В плане характеристик новинка не отличается от прошлогодней модели Yota 3, однако она работает под управлением операционной системы Android 8.1 и оснащается новой фирменной платформой YETI 4 с дополнительными возможностями для второго экрана. С ее помощью можно, например, запускать любые Android-приложения из Google Play на экране E Ink, выводить на него настраиваемые виджеты для режима Always On, делать селфи тыльной камерой и т.д. На выставке HKCCF 2018 пробные экземпляры были распроданы по цене 315 и 365 долларов в зависимости от версии. Старт полноценных продаж запланирован на середину сентября.