Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G Extreme Edition

Компания ZTE представила новую версию своего смартфона с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G, которая получила названием Axon 20 5G Extreme Edition. Китайский производитель пока не приводит никаких подробностей помимо оранжевой расцветки устройства. Предполагается, что задняя панель устройства выполнена из кожи.

Напомним, что Axon 20 5G характеризуется 6,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, аккумулятором ёмкостью 4220 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, корпусом с габаритами 172,1:77,9:7,9 мм, массой 198 г, предустановленной оболочкой MiFlavor 10.5 на основе Android 10.