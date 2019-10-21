Представлен смартфон ZTE Blade 20 с тройной камерой и АКБ на 5000 мАч

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью ZTE Blade 20, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9, платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD, тройной основной камерой с датчиками на 16, 8 и 2 Мп, 8 Мп фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон уже доступен для предварительного заказа по цене 140 долларов, а его поставки стартуют через неделю – 28 октября.