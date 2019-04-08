Представлен смартфон-браслет Nubia Alpha

Бренд Nubia официально представил гибрид смартфона и браслета Nubia Alpha, который изначально был показан на выставке MWC 2019. Итак, новинка оснащается гибким 4,01-дюймовым OLED-дисплеем с разрешение 960:192 пикселя и соотношением сторон 36:9, 5-Мп камерой с широкоугольным объективом с апертурой f/2,2, чипсетом Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1 Гб оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, датчиками слежения за физической активностью пользователя, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, голосовой связью посредством eSIM, а также аккумулятором на 500 мАч. Стандартная версия в черном корпусе оценена в 520 долларов, а вариант со вставками из 18-каратного золота обойдется в $670. Пока устройство продается только в Китае, но позже выйдет и в других странах.