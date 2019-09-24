Представлен смартфон будущего Xiaomi Mi Mix Alpha

Как и было обещано, компания Xiaomi сегодня представила по-настоящему революционный смартфон Mi Mix Alpha. Его главной фишкой стал дисплей, который занимает 180,6% от размера передней панели. По сути, экран занимает почти всю заднюю панель, что позволило отказаться от фронтальной камеры. Из других названных характеристик: тройная камера с главным датчиком разрешением 108 Мп, топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор на 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Цена смартфона составляет 2800 долларов.