Представлен смартфон для пенсионеров Sharp Simple Smartphone 8

Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью Simple Smartphone 8, целевой аудиторией которой являются пожилые люди. Главными особенностями новинки стали три физические кнопки под дисплеем и защитой от телефонного мошенничества.

Новинку также оснастили 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1560:720 точек и толстыми рамками, тремя физическими кнопками под экраном, настраиваемой клавишей на боковой грани, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим Mali-G57 MC2, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, 50,3-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, функцией анализа подозрительных звонков и последующего предупреждения пользователя, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 27-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, предустановленной ОС Android 16 с обновления безопасности в течение трех лет, модемом 5G, модулем NFC, портом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом и дактилоскопическим сенсором. Смартфон оценен на дебютном японском рынке в эквивалент 440 долларов.