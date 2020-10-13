Представлен смартфон iPhone 12 с поддержкой 5G

Компания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделью iPhone 12, которая, как и предполагалось, получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили дизайн в духе iPhone 4, 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (Super Retina XDR) с разрешением 2532:1170 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, 6-ядерной платформой A14 Bionic, защитой от воды согласно степени IP68, габаритами 146,7:71,6:7,4 мм, поддержкой магнитной беспроводной зарядки Magsafe, а также чёрной, белой, красной, зелёной и синей расцветками. Новинка появится в российской продаже 23 октября по цене в 79 990, 84990 и 94 990 рублей за версии с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы iPhone 12
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